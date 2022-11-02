В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры, где могут хранить "Кинжалы"

В Беларуси на аэродроме в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Источник: Faktisk, Беларускі Гаюн

Детали: Норвежское издание опубликовало спутниковые снимки аэродрома в "Мачулищах", которые компания Planet Labs сделала 18 и 31 октября в 10:41 (по киевскому времени).

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Отмечается, что на свежих фото видны три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что это истребители с регистрационными номерами: RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

31 октября Planet Labs

Также на снимках можно заметить несколько ракетных контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал".

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Мониторинговая группа ранее сообщала о возможной доставке "Кинжалов" в Мачулищи.

Ракеты могли быть доставлены на аэродром 16 октября, когда из РФ прилетали три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724).

Также на фото идентифицировали 6 вертолётов Ми-24 и 2 вертолёта Ми-8 военно-воздушных сил Беларуси.