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Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Алена МазуренкоСреда, 2 ноября 2022, 13:35
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Дословно: "Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

Представители разведки проинформировали об оборонительных и наступательных возможностях противника. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины".

Детали: На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, которая накануне подверглась разрушениям в результате ракетных атак России.

Сообщается, что Зеленский отметил необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.

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В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаоккупация
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