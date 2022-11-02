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Зеленский рассказал, подталкивают ли его к компромиссам с Россией

Алена МазуренкоСреда, 2 ноября 2022, 13:18
Зеленский рассказал, подталкивают ли его к компромиссам с Россией

Президент Владимир Зеленский рассказал, что все еще есть лидеры некоторых стран, которые подталкивают его к компромиссам с Россией.

Источник: глава государства в интервью чешскому телевидению, обнародованном на его страницах в соцсетях 2 ноября

Президента спросили, подталкивает ли его кто-то к компромиссам с Россией.

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Прямая речь: "Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно же, хотели бы ... Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения.

Для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть меня...

Мы уже там были (в переговорах с РФ - ред.). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов.

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Я уже знаю, чем эта история закончится. Поэтому я не хочу ждать концовку, потому что это не будет "счастливым концом" с этой страной, с этим "соседом".

Мы должны построить очень прагматичные отношения, потому что они очень опасны, они очень большие. Сейчас мы видим результаты их политики".

Детали: По словам президента, в течение 31 года независимости Украине не удалось выстроить сильную систему безопасности.

Зеленский отметил, что Украина не ожидала от России такой жестокости, кровавости и агрессивности и это, по словам президента, самая большая ошибка украинского политикума.

Президент подчеркнул, что его не стоит подталкивать на компромиссы с РФ, ведь он не хочет повторения войны: "Я думаю, одной войны в этом веке для Украины достаточно".

Темы: ЗеленскийРосcияпереговоры
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