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Россияне наращивают темпы мародерства на оккупированных территориях – Сопротивление

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 14:34
Российские оккупанты в Мелитополе. Фото gettyimages.com

Российские оккупанты мародерят временные оккупированные районы Запорожской области – сейчас они продолжают разворовывать украинские госпредприятия в Мелитополе.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "Россияне наращивают темпы мародерства в промышленных масштабах на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Так, в Мелитополе оккупанты продолжают разворовывать украинские госпредприятия. В частности, враг разворовал оборудование отделений ПриватБанка – вынес оттуда даже мебель. Все это россияне называют "национализацией"".

Детали: Также российские мародеры грабят базы отдыха в Кирилловке – демонтируют бойлеры, кондиционеры и другую бытовую технику.

Отмечается, что ограбление происходит централизованно, под наблюдением военных.

Ранее коллаборанты создали список "ничейных" комплексов – в нем объекты, владельцы которых отказалась сотрудничать с оккупантами. 

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В ЦНС подчеркнули, что все эти грабежи фиксируют украинские правоохранители, а все владельцы имущества получат компенсации из репараций, которые Россия будет выплачивать после войны.

Темы: Запорожская областьМелитополь
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