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Россия призвала другие ядерные державы не ущемлять ее интересы, чтобы избежать ядерной войны

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 16:37

Министерство иностранных дел России в среду обнародовало заявление, в котором призвало других членов "ядерного клуба" предотвратить прямое столкновение из-за "опасных попыток ограничивать жизненно важные интересы".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Российский МИД утверждает, что государство в своей деятельности "строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", а условия возможного ядерного удара "четко очерчены, имеют сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования".

"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружия массового уничтожения), или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в заявлении.

МИД РФ утверждает, что в нынешней ситуации, которая "стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности", первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных государств.

"Призываем другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ограничивать жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМП, что способно привести к катастрофическим последствиям", - заключают в ведомстве.

Ранее в среду издание The New York Times сообщило, что недавно российские военные руководители имели разговоры о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине, что вызвало повышенное беспокойство в Вашингтоне и столицах стран-союзников.

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В ответ представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к применению ядерного оружия.

Темы: Росcияядерное оружие
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