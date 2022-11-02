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Испания передает Украине батарею ЗРК, четыре системы ПВО Hawk, пушки и снаряды

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 17:23

Испания передает новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, пишет "Европейская правда".

"Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение", - отметил он.

Министр отметил, что решение Испании передать системы Hawk несколько недель стало сигналом для других стран начать поиск систем Hawk для их передачи в Украину.

"Это именно то, о чем мы просили Испанию, это то, что поможет нам защитить нашу гражданскую инфраструктуру", - сказал Кулеба.

Комплексы Aspide рассчитаны на защиту стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы или морские порты, они могут работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов.

Система ПВО Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot американского производства. Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность передачи этих систем Украине.

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Как сообщалось, 2 ноября министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл с визитом в Киев.

Напомним, о решении Испании впервые стало известно из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, он сказал, что Мадрид передаст четыре пусковые установки этой системы.

Темы: Испанияоружие
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