Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24: собирает на "Ловца Шахедов"

Американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер стал новым амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Реклама:

Он стал вторым послом United24 после актера Марка Хэмилла, который сосредоточит свои усилия на сборе средств для направления "Оборона и разминирование".

Тимоти Снайдер встречался с Владимиром Зеленским во время визита в Киев в сентябре. Недавно знаменитый историк выложил в свободный доступ свой курс лекций для Йельского университета "Создание современной Украины", который набрал почти 3 миллиона просмотров.

Теперь он присоединяется к поддержке Украины как амбассадор United24: Тимоти Снайдер будет собирать средства на систему противодействия вражеским БПЛА, которыми Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине.

Прямая речь Зеленского: "Тимоти Снайдер – выдающийся историк и настоящий друг Украины, который в своих трудах объясняет всему миру важность Украины, ее правдивую историю, ее настоящие ценности, как они сформировались и почему мы их защищаем.

Я благодарен также за то, что больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они могут нам помочь".

Прямая речь Снайдера: "Я поддерживаю Украину, потому что она должна выиграть эту войну. Украинская победа откроет регион и мир для демократии и даст всем нам надежду. Но сейчас Украина под угрозой.

Значительная часть Украины находится под оккупацией. Агрессор, нарушая все законы войны, стремится убить мирное население или лишить его основных средств к существованию – еды, воды и электроэнергии. Чтобы защитить украинцев, защитить Украину и тем самым защитить ценности, мы должны остановить эти нападения.

Я историк и ученый и в перспективе хочу собирать деньги на восстановление библиотек, школ и университетов. Но сейчас мы должны сделать то, что является более насущным, а именно – собрать средства, чтобы помочь Украине защититься от дронов-убийц. Поэтому я поставил себе цель собрать 1 250 000 долларов на защиту от этих беспилотников".

Справка: United24 – инициированная президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований на поддержку Украины. За шесть месяцев работы платформы собрано 213 млн долл. США от граждан из 110 стран.

Среди послов United24 – выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келли.

Тимоти Снайдер недавно опубликовал лекцию об Украине и геноциде.

My lecture on Ukraine and the question of genocide. Please listen.https://t.co/sqNpAgOAwv