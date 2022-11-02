Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24: собирает на "Ловца Шахедов"

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 20:04
Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер в Киеве, фото Офиса президента

Американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер стал новым амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24. 

Источник: Офис президента Украины

Детали: Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24, инициированной президентом Владимиром Зеленским. 

Он стал вторым послом United24 после актера Марка Хэмилла, который сосредоточит свои усилия на сборе средств для направления "Оборона и разминирование".

Тимоти Снайдер встречался с Владимиром Зеленским во время визита в Киев в сентябре. Недавно знаменитый историк выложил в свободный доступ свой курс лекций для Йельского университета "Создание современной Украины", который набрал почти 3 миллиона просмотров. 

Теперь он присоединяется к поддержке Украины как амбассадор United24: Тимоти Снайдер будет собирать средства на систему противодействия вражеским БПЛА, которыми Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине.

Прямая речь Зеленского: "Тимоти Снайдер – выдающийся историк и настоящий друг Украины, который в своих трудах объясняет всему миру важность Украины, ее правдивую историю, ее настоящие ценности, как они сформировались и почему мы их защищаем. 

ВИДЕО ДНЯ

Я благодарен также за то, что больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они могут нам помочь".

Прямая речь Снайдера: "Я поддерживаю Украину, потому что она должна выиграть эту войну. Украинская победа откроет регион и мир для демократии и даст всем нам надежду. Но сейчас Украина под угрозой. 

Значительная часть Украины находится под оккупацией. Агрессор, нарушая все законы войны, стремится убить мирное население или лишить его основных средств к существованию – еды, воды и электроэнергии. Чтобы защитить украинцев, защитить Украину и тем самым защитить ценности, мы должны остановить эти нападения.

Я историк и ученый и в перспективе хочу собирать деньги на восстановление библиотек, школ и университетов. Но сейчас мы должны сделать то, что является более насущным, а именно – собрать средства, чтобы помочь Украине защититься от дронов-убийц. Поэтому я поставил себе цель собрать 1 250 000 долларов на защиту от этих беспилотников".

Справка: United24 – инициированная президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований на поддержку Украины. За шесть месяцев работы платформы собрано 213 млн долл. США от граждан из 110 стран. 

Среди послов United24 – выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келли.

Тимоти Снайдер недавно опубликовал лекцию об Украине и геноциде. 

Читайте также: В открытом доступе появились бесплатные лекции Тимоти Снайдера об истории Украины

Темы: благотворительностьШахедисторияФедоров
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Киеве на взятке разоблачили экс-милиционера и директора музакадемии им. Чайковского

Эта война разрушит Россию: Залужный сравнил потери российской авиации в Украине и Афганистане

В МИД опровергли заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению"

Потери РФ в бронетехнике дошли до более 40 единиц в день – разведка Британии

фотоРоссияне били по Днепропетровщине: сгорела АЗС, повреждены предприятия и объекты инфраструктуры

Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW

Все новости...
благотворительность
Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров
За донаты на Харьковщину купили машину для разминирования за 18 млн
В лотерею разыграют календари о бойцах ВСУ с автографом Залужного
Последние новости
13:37
Кинолога в кино, гурмана – в ГУР. Реакции украинцев на смену руководительницы Довженко-Центра
13:30
Своими действиями на ЗАЭС оккупанты убивают животных – "Энергоатом"
13:28
Парламент Грузии одобрил в первом чтении закон о "деолигархизации"
13:16
фотоЛьвовский оборонный кластер объяснил, почему самодельные бронежилеты не защищают
13:12
Призывал к поддержке россиян и уничтожению украинцев: в Черкасской области разоблачили чиновника
12:50
Курс на 3 ноября: наличная гривня укрепилась по отношению к евро
12:48
Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители – Гайдай
12:47
фотоВ Киеве на взятке разоблачили экс-милиционера и директора музакадемии им. Чайковского
12:43
Российский Красный Крест украл имущество у украинского в Крыму – омбудсмен
12:39
Для подготовки нападения c Беларуси нужно не менее 2-3 месяцев – Генштаб
Все новости...