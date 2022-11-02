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Польша забрала у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 20:51

Польская служба охраны лесов взяла под свой контроль и обеспечила охрану курорта "Скубянка" под Варшавой, который советское, а затем российское посольство арендовало с 1980-х годов - соответствующий договор разорвали после полномасштабного вторжения России против Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом в среду сообщило Министерство климата и окружающей среды Польши.

"Лесная охрана сегодня изъяла и наложила арест на имущество, которое арендовало посольство РФ. Санаторий, расположенный в лесничестве Зегже в пределах Скубянки, был арендован советским посольством еще в 1980-х годах", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка уточнил, что в середине апреля государственное лесное агентство расторгло договор с посольством РФ из-за неуплаты арендной платы - 12 тысяч злотых в месяц.

Он добавил, что, несмотря на неоднократные призывы, посольство РФ не вывезло вещи с базы отдыха, поэтому, по его словам, "сегодня мы приступили к конфискации имущества". Он добавил, что сейчас осуществляется инвентаризация и техническая оценка.

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По словам главы Гослесагентства Польши Юзефа Кубицы, "все юридические аспекты исчерпаны", и "у российской стороны не будет никаких оснований претендовать на какие-то права". Кроме неуплаты аренды, основанием для расторжения договора стала агрессия РФ против Украины, добавил он.

База отдыха "Скубянка" на реке Зегге включает два отеля, две виллы, восемь коттеджей и административную часть. В феврале Россия прекратила платить за аренду санатория, после чего в апреле Гослесагентство Польши инициировало расторжение контракта и подало в суд на российское посольство.

Напомним, администрация города Турку, что на юго-западе Финляндии, забрала у генерального консульства России церковь, которую передали ему в безвозмездное пользование еще во времена Советского Союза, из-за вторжения в Украину.

Темы: ПольшаРосcия
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