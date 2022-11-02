Россияне нанесли удар по пригороду Запорожья, все "Шахеды" уничтожены – власти
Среда, 2 ноября 2022, 21:16
В Запорожье вечером 2 ноября прогремели взрывы, когда в городе объявлена воздушная тревога.
Источник: "Суспільне", глава Запорожской ОГА Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Детали: В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Суспільне" в 21:11.
В городе и области с 20:42 объявлена воздушная тревога.
Глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил удар по пригороду Запорожья.
Прямая речь Куртева: "В настоящее время на территории Запорожья прилетов не зафиксировано. Есть информация об атаке на пригород.
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Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все "Шахеды", летевшие в направлении Запорожья, уничтожены. Информация уточняется.
Берегите себя. Есть угроза повторной атаки".
УП, обновлено