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Россияне нанесли удар по пригороду Запорожья, все "Шахеды" уничтожены – власти

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 20:16

В Запорожье вечером 2 ноября прогремели взрывы, когда в городе объявлена воздушная тревога.

Источник: "Суспільне", глава Запорожской ОГА Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Детали: В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Суспільне" в 21:11.

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В городе и области с 20:42 объявлена воздушная тревога.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил удар по пригороду Запорожья.

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Прямая речь Куртева: "В настоящее время на территории Запорожья прилетов не зафиксировано. Есть информация об атаке на пригород. 

Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все "Шахеды", летевшие в направлении Запорожья, уничтожены. Информация уточняется.

Берегите себя. Есть угроза повторной атаки".

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Темы: Запорожьевойна
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