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Украинских саперов будут тренировать камбоджийцы

Евгений КизиловСреда, 2 ноября 2022, 20:21
Украинских саперов будут тренировать камбоджийцы
камбоджийский сапер, Getty Images

Камбоджа предоставит своих специалистов по разминированию для тренировки украинских саперов.

Источник: Министерство иностранных дел Камбоджи, чье сообщение передают Associated Press и Washington Post

Детали: Сообщается, что во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Камбоджи Хун Сеном последний согласился выделить Украине своих специалистов. Сделать это он собирается в сотрудничестве с Японией.

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Генеральный директор Камбоджийского центра противоминной деятельности Хенг Ратана сообщил, что после консультаций с японскими партнерами его ведомство направит свою первую группу в Украину в начале декабря, еще одна группа может быть отправлена в первом квартале 2023 года.

Справка: Камбоджа известна миру, как одна из самых заминированных стран после почти трех десятилетий войны, которая закончилась в 1998 году. С тех пор большое количество мин и других боеприпасов, которые не взорвались, были изъяты и уничтожены, и это значительно уменьшило количество жертв.

Камбоджийские саперы стали одними из самых опытных в мире, и в течение последнего десятилетия несколько тысяч из них были направлены под эгидой ООН в Африку и на Ближний Восток.

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Что предшествовало: 1 ноября президент Владимир Зеленский имел разговор с премьер-министром Камбоджи.

Напомним: Ряд других стран, в том числе США и Германия, уже оказали Украине помощь в разминировании.

Темы: минированиевойнаУкраинамир
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