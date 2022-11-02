Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT

Евгений КизиловСреда, 2 ноября 2022, 21:50
путин и начальник генштаба ВС рф герасимов, Getty Images

Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1 402 человека.

Источник: Управление стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT

Дословно: "В Украине было денацифицировано 1 402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%".

Детали: В частности, погибли:

2 генерал-лейтенанта;

8 генерал-майоров;

44 полковника;

ВИДЕО ДНЯ

98 подполковников;

193 майора;

279 капитанов;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантов;

72 военных другого ранга.

Темы: войнаРосcияУкраинажертвы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Рада приняла госбюджет на 2023 год

Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий

фотоВ Киеве на взятке разоблачили экс-милиционера и директора музакадемии им. Чайковского

Эта война разрушит Россию: Залужный сравнил потери российской авиации в Украине и Афганистане

В МИД опровергли заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению"

Все новости...
война
Зеленский раскрыл детали Ставки главнокомандующего: Повсюду укрепляем позиции
Сумщина: за день из России прилетело 140 снарядов и мин
Украинских саперов будут тренировать камбоджийцы
Последние новости
14:58
Светлана Тихановская: Думаете, нам не больно и не стыдно, что из Беларуси атаковали Украину?
14:48
Гауляйтер Стремоусов: Войска России, возможно, отступят на левый берег Днепра
14:43
Это – вторжение, мы будем сопротивляться! Довженко-Центр обвиняет Госкино в рейдерстве
14:39
Рада приняла госбюджет на 2023 год
14:31
В Германии стало больше тех, кто склонен верить в пропагандистские нарративы РФ
14:20
Украинская ИТ-армия получила доступ к документам Центробанка РФ – Федоров
14:18
Microsoft предоставит технологическую помощь Украине на 100 миллионов долларов
14:17
Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского
14:13
ГУР: Оккупанты переселяют на Арабатскую стрелку коллаборантов и свою "администрацию" 
14:01
Оккупанты вывезли из Херсона все "скорые", автобусы и пожарные
Все новости...