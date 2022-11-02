В Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT
Среда, 2 ноября 2022, 21:50
Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1 402 человека.
Источник: Управление стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT
Дословно: "В Украине было денацифицировано 1 402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%".
Детали: В частности, погибли:
2 генерал-лейтенанта;
8 генерал-майоров;
44 полковника;
ВИДЕО ДНЯ
98 подполковников;
193 майора;
279 капитанов;
471 старший лейтенант;
235 лейтенантов;
72 военных другого ранга.