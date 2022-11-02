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В Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT

Евгений КизиловСреда, 2 ноября 2022, 20:50
В Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT
путин и начальник генштаба ВС рф герасимов, Getty Images

Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1 402 человека.

Источник: Управление стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT

Дословно: "В Украине было денацифицировано 1 402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%".

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Детали: В частности, погибли:

2 генерал-лейтенанта;

8 генерал-майоров;

ВИДЕО ДНЯ

44 полковника;

98 подполковников;

193 майора;

279 капитанов;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантов;

72 военных другого ранга.

Темы: войнаРосcияУкраинажертвы
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