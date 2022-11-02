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Сумщина: за день из России прилетело 140 снарядов и мин

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 22:41

Российские войска 2 ноября выпустили по Сумской области 140 различных снарядов и мин – повреждены дома, магазин, водопровод, линии электропередач.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий о ситуации на границе по состоянию на 21:30

Прямая речь: "За сегодня враг 7 раз обстрелял приграничье. И выпустил на общины области более 140 различных снарядов и мин".

Детали: В Шалыгинской общине около 8 утра по окраине одного из приграничных сел россияне начали обстрел из пулеметов. А после обеда по этой же территории ударили из минометов (10 "приходов"). Без разрушений. 

Эсманскую общину в течение дня обстреляли 4 раза. Враг дважды применил по пограничникам минометы. Всего 28 "приходов". Позже были 4 пулеметные очереди. И после 16:00 россияне ударили из реактивной артустановки (16 "приходов"). В результате повреждены линии электропередач. Также разрушениям подвергся частный дом, магазин и водопровод. 

Миропольская громада подверглась трижды обстрелу из России. После обеда с территории РФ били из минометов по приграничным селам. Всего 28 "приходов". Позже обстреляли эти же территории из САУ. Было 34 "прихода". Взрывы вызвали пожар. Поврежден жилой дом, летняя кухня, подвал, гараж.

Великописаревская громада: со стороны России велся минометный обстрел (5 "приходов") по одному из сел громады. Без разрушений. 

ВИДЕО ДНЯ

Юнаковская громада: приграничье враг обстрелял из САУ (8 "приходов"). Разрушений не было.

Середино-Будская громада: также был обстрел из САУ (7 "приходов"). Без разрушений.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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