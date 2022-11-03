КНДР вновь запустила баллистическую ракету неустановленного типа - СМИ
Четверг, 3 ноября 2022, 01:44
Северная Корея запустила в очередной раз баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря, заявили южнокорейские военные.
Источник: агентство Yonhap
Детали: По данным источников агентства, КНДР могла запустить ракету средней или большой дальности, причем ее топливо и боеголовка, очевидно, были отделены друг от друга.
Японские СМИ сообщили, что ракета пролетела над территорией Японии.
Что предшествовало: 2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пролетела через морскую границу с Южной Кореей впервые после завершения Корейской войны 1950 - 53 годов.
ВИДЕО ДНЯ