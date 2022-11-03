ВСУ отбили атаки возле 12 населенных пунктов, оккупанты бьют по критической инфраструктуре - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Были отбиты атаки врага возле населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области.

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Враг проводит обстрелы ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Кременчуг Полтавской области, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

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Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА, в том числе и с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Вольная Слобода, Запселье и Харьковка на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Сосновка, Старица, Стрелечья и Хрипуны Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголевка Харьковской области, Грековка, Невское, Площанка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполовка Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Роздоловка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

на Запорожском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Также российские оккупационные войска продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине.

Оккупанты продолжают похищение и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в город Скадовск.

На временно занятой территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, по имеющейся информации, в городе Сватово, оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожено до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.