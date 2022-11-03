Из-за обстрелов ЗАЭС полностью обесточена, включились дизель-генераторы: начался обратный отсчет

Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов 2 ноября были повреждены 2 последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Источник: НАЭК "Энергоатом"

Дословно: "Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов".

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Детали: Сейчас схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, которые были в горячем состоянии, переводятся в холодное состояние.

Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени.

"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в безопасном режиме значительно ограничены", - подчеркнули в Энергоатоме.