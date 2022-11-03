В Мелитополе прогремели взрывы на заводе, где был штаб оккупантов

Утром 3 ноября во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы на территории завода "Рефма", где россияне обустроили свой штаб.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров и коллаборант россиян и государственный изменник Владимир Рогов в Telegram

Прямая речь Федорова: "Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя. В 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов".

Реклама:

Детали: Мэр города добавил, что сейчас считают количество ликвидированных захватчиков.

Информацию об утренних взрывах в Мелитополе подтвердил и коллаборант Рогов.

По его словам, в районе 5:40-5:50 утра в городе прогремело 6 мощных взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

Однако коллаборант уверяет, что в городе успешно сработала ПВО.