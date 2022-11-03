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Россия за сутки потеряла более 700 вояк и 20 танков – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 08:17
Россия за сутки потеряла более 700 вояк и 20 танков – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 3 РСЗО, 20 танков, 4 беспилотника и более 700 человек личного состава. 

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 74 000 (+730) человек ликвидировано, 
  • танков – 2 734 (+20) ед, 
  • боевых бронированных машин – 5 552 (+27) ед, 
  • артиллерийских систем – 1 755 (+22) ед, 
  • РСЗО – 390 (+3) ед, 
  • средства ПВО – 198 (+0) ед,
  • самолетов – 277 (+0) ед, 
  • вертолетов – 258 (+0) ед, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4),
  • крылатые ракеты – 397 (+0),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 162 (+9) ед,
  • специальная техника – 155 (+1).

Данные уточняются.

Темы: Генштабвойна
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