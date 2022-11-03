Россия за сутки потеряла более 700 вояк и 20 танков – Генштаб
Четверг, 3 ноября 2022, 09:17
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 3 РСЗО, 20 танков, 4 беспилотника и более 700 человек личного состава.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 74 000 (+730) человек ликвидировано,
- танков – 2 734 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 5 552 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 1 755 (+22) ед,
- РСЗО – 390 (+3) ед,
- средства ПВО – 198 (+0) ед,
- самолетов – 277 (+0) ед,
- вертолетов – 258 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4),
- крылатые ракеты – 397 (+0),
- корабли / катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 162 (+9) ед,
- специальная техника – 155 (+1).
Данные уточняются.
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