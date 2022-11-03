На Харьковщине комбайнер и тракторист подорвались на минах: один погиб
В Харьковской области тракторист и комбайнер подорвались на минах в Богодуховском и Чугуевском районах – тракторист погиб, комбайнер – в больнице.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Минная опасность в области остается очень высокой. Вчера возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле с. Граково Чугуевского района на мине подорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб".
Детали: Глава ОВА призвал жителей области быть максимально внимательными и осторожными.
Он добавил, что на деоккупированных территориях области продолжается разминирование.
Только за сутки специалисты ГСЧС обезвредили 754 взрывоопасных предмета.