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На Харьковщине комбайнер и тракторист подорвались на минах: один погиб

Ирина БалачукЧетверг, 3 ноября 2022, 09:37
Сапер. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В Харьковской области тракторист и комбайнер подорвались на минах в Богодуховском и Чугуевском районах – тракторист погиб, комбайнер – в больнице.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Минная опасность в области остается очень высокой. Вчера возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле с. Граково Чугуевского района на мине подорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб".

Детали: Глава ОВА призвал жителей области быть максимально внимательными и осторожными.

Он добавил, что на деоккупированных территориях области продолжается разминирование.

Только за сутки специалисты ГСЧС обезвредили 754 взрывоопасных предмета.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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