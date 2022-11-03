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В МИД опровергли заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению"

Четверг, 3 ноября 2022, 09:16

В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения". 

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - отметил Николенко.

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Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.

"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало", - отметил Николенко.

Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, добавил спикер.

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"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", - добавил Николенко.

В МИД благодарны ООН и Турции за лидерство для восстановления функционирования зернового коридора, который играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновой сделке".

В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва может выйти из Черноморской зерновой инициативы в случае, если Украина нарушит предоставленные ею гарантии не использовать "зерновой коридор" для атак на Черноморский флот РФ.

Смотрите разбор договоренности в блоге ЕП: Кто заставил РФ вернуться в "зерновое соглашение"? Что пообещали Путину? 

Темы: МИДПутин
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