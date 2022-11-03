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В России хотят вернуть двухлетнюю службу в армии

Ирина БалачукЧетверг, 3 ноября 2022, 11:33
Российские военные. Фото Минобороны РФ


В Совете Федерации решили провести консультации с силовыми ведомствами по вопросу возвращения двухлетнего срока службы в армии.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что увеличить срок службы в армии до 2 лет предложил так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, это необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву – комитет проведет консультации по этому вопросу с силовыми ведомствами.

Прямая речь Бондарева: "Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы. Я приветствую такое предложение, думаю, это абсолютно правильно. Я думаю, будем (комитет СФ) советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано".

Детали: По его словам, сейчас техника совершенствуется, мир движется вперед, в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы, и "за один год освоить их невозможно".

При этом Бондарев затруднился спрогнозировать сроки, когда такое решение может быть принято.

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Он также считает, что служба на кораблях Военно-морского флота РФ тоже должна идти 2 года.

Сообщается, что ранее призывники служили в сухопутных войсках два года, в ВМС – три года.

Темы: Росcияармияпризыв
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