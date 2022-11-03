Россия перевела мобилизацию на войну в скрытый режим – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 3 ноября

Прямая речь: "Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, стоит отметить, что она переведена в скрытый режим. Публичность и показательность мероприятий свернуты, но наряду с этим военкоматы получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые захотят заключить контракт на участие в так называемой военной спецоперации.

Осуществляются попытки вернуть военнослужащих, которые получили ранения и были уволены из рядов вооруженных сил РФ. Кроме того, с целью пополнения младшего офицерского состава решением минобороны РФ ускорена подготовка курсантов выпускных курсов. В частности дата завершения заведений перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года".