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Россия перевела мобилизацию на войну в скрытый режим – Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 11:34
Алексей Громов. Фото: Дмитрий Юрченко / АрмияInform

По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 3 ноября

Прямая речь: "Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, стоит отметить, что она переведена в скрытый режим. Публичность и показательность мероприятий свернуты, но наряду с этим военкоматы получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые захотят заключить контракт на участие в так называемой военной спецоперации.

Осуществляются попытки вернуть военнослужащих, которые получили ранения и были уволены из рядов вооруженных сил РФ. Кроме того, с целью пополнения младшего офицерского состава решением минобороны РФ ускорена подготовка курсантов выпускных курсов. В частности дата завершения заведений перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года".

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Темы: Росcиямобилизациявойна
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