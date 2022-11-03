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Эта война разрушит Россию: Залужный сравнил потери российской авиации в Украине и Афганистане

Алена МазуренкоЧетверг, 3 ноября 2022, 11:36
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО DETECTOR.MEDIA ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 24 февраля украинские защитники уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем те потеряли за 10 лет войны в Афганистане. 

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане".

Детали: Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для России как и война в Афганистане.

По мнению главнокомандующего, вторжение в Украину станет причиной разрушения России.

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Темы: ЗалужныйавиаРосcияАфганистан
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