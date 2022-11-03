ГУР: Оккупанты переселяют на Арабатскую стрелку коллаборантов и свою "администрацию" 

В Херсонской области продолжается незаконная "эвакуация" украинских граждан, а коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую Стрелку, на юго-восток, еще глубже в оккупационный "тыл".

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Продолжается незаконная "эвакуация" украинских граждан Херсонской области с правого берега Днепра. Чтобы поощрить людей к переезду, им предлагают получение так называемых "жилищных сертификатов" на приобретение жилья в РФ".

Детали: В рамках "эвакуации" местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское военные ВС РФ, сообщает украинская военная разведка.

Из интернатов Херсона вывезли детей на территорию Крыма. На сегодня детей разместили на базе одной из психиатрических больниц Симферополя. Также на территорию Крыма перевезли заключенных херсонской колонии.

Дословно: "В течение нескольких последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют расселять "переселенцев". Кроме того, российские военные осуществляют поиск свободных помещений для расселения.

Сейчас военными РФ активно используется дорога через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью. До 24 февраля указанная дорога не использовалась, поскольку была перекопана и имела рвы.

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После начала вооруженной агрессии инженерные подразделения ВС РФ восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую области ориентировочно на 120 км".

Этому предшествовало: 1 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона южнее, в Скадовск, и захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения.