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Украинская ИТ-армия получила доступ к документам Центробанка РФ – Федоров

"Украинская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 13:20
Украинская ИТ-армия получила доступ к документам Центробанка РФ – Федоров

Украинские ИТ-специалисты получили доступ к внутренним сетям Центрального банка РФ и анализируют их содержание.

Источник: Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.

Прямая речь: "IT-армия получила доступ к сетям центрального банка рф! Благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках недобанка (Центробанка РФ, - ред.), мы имеем много интересного о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы КЗИ (криптографической защиты информации, - ред.) и другие материалы, циркулирующие в сетях цб рф".

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Детали: По словам главы Минцифры, украинские специалисты уже анализируют файлы российского Центробанка.

"Если ЦБ не может обеспечить собственную киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля?" – отметил чиновник.

Федоров также поделился ссылкой на первые 27 тыс. файлов и призвал общественность ознакомиться с ними и "сделать соответствующие выводы".

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Что этому предшествовало:

  • В июле Михаил Федоров рассказал, как Украина воюет с Россией на киберфронте

Темы: технологиивойна
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