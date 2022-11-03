Украинская ИТ-армия получила доступ к документам Центробанка РФ – Федоров

Украинские ИТ-специалисты получили доступ к внутренним сетям Центрального банка РФ и анализируют их содержание.

Источник: Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.

Прямая речь: "IT-армия получила доступ к сетям центрального банка рф! Благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках недобанка (Центробанка РФ, - ред.), мы имеем много интересного о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы КЗИ (криптографической защиты информации, - ред.) и другие материалы, циркулирующие в сетях цб рф".

Детали: По словам главы Минцифры, украинские специалисты уже анализируют файлы российского Центробанка.

"Если ЦБ не может обеспечить собственную киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля?" – отметил чиновник.

Федоров также поделился ссылкой на первые 27 тыс. файлов и призвал общественность ознакомиться с ними и "сделать соответствующие выводы".

Что этому предшествовало:

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