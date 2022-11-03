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Из плена освободили 107 украинских защитников, большинство – с "Азовстали"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 15:55
Возвращенные из плена украинские защитники, фото из Telegram Ермака

В четверг из российского плена удалось вернуть 107 украинских бойцов, среди которых 74 защищали "Азовсталь".

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями различных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте.  Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них".

Детали: Он уточнил, что вернуть удалось 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. По словам руководителя ОП, это бойцы ВСУ, ВМС, ТрО, ГПСУ, НПУ, ГССТ и нацгвардейцы, среди которых трое "азовцев". Некоторые из них добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город, как добавил руководитель ОП.

 

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Темы: обменпленныеОфис президентаАндрей Ермак
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