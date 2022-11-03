По морю и воздуху: "Споротивление" выяснило, как Иран поставляет России дроны

Иран поставляет России беспилотники двумя путями: воздушным и морским.

Источник: "Центр национального сопротивления"

По данным ЦНС, Иран активно поставляет РФ такие модели БПЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

Существует два пути перевозки дронов от производителя к пунктам назначения: воздушный и морской.

Воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании:

Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);

Mahan Air (основателем является "Некоммерческий институт Молала Мовахедина");

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Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран);

Saha Airlines (входит в состав военно-воздушных сил Ирана).

То есть речь идет о трех государственных авиакомпаниях и одной якобы частной. При этом, государственные компании подчинены военно-политическому руководству, что, несмотря на публичные заявления, доказывает полную поддержку вторжениz РФ со стороны иранских властей.

Что касается частной, то частная она лишь условно. Учредителем коммерческого института является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). С конца 2011 года компания находится в санкционных списках США за материальную и техническую поддержку КСИР, которое по факту и контролирует авиаперевозчика и использует его в своих целях.

ЦНС отмечает, только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран - Москва. Большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76.

Для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань, или Махачкала.

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Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахань ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии.

Россияне также активно вывозят украинское зерно судами в Сирию, по маршруту Севастополь - Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить иранские дроны и комплектующие к ним с сирийской фабрики, хотя подтверждения этому пока нет.

В частности, в Сирии россияне могут забирать иранские ракеты земля-земля "Zolfaghar", которые базируются в Сирии. Также в этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе.

В общем, сейчас Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Кроме Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, ведь местный "558-й авиаремонтный завод" во взаимодействии с компанией "Кванд ИС" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть прикрытием для использования иранских наработок, отмечают в ЦНС.

По предварительным данным Иран может изготавливать до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита. Учитывая значительный запрос РФ на БпЛА обязательно будут задействованы все указанные производственные площадки и маршруты поставки, считают в ЦНС.