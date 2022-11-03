Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По морю и воздуху: "Споротивление" выяснило, как Иран поставляет России дроны

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 15:59

Иран поставляет России беспилотники двумя путями: воздушным и морским.

Источник: "Центр национального сопротивления"

По данным ЦНС, Иран активно поставляет РФ такие модели БПЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

Существует два пути перевозки дронов от производителя к пунктам назначения: воздушный и морской.

Воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании:

Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);

Mahan Air (основателем является "Некоммерческий институт Молала Мовахедина");

ВИДЕО ДНЯ

Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран);

Saha Airlines (входит в состав военно-воздушных сил Ирана).

То есть речь идет о трех государственных авиакомпаниях и одной якобы частной. При этом, государственные компании подчинены военно-политическому руководству, что, несмотря на публичные заявления, доказывает полную поддержку вторжениz РФ со стороны иранских властей.

Что касается частной, то частная она лишь условно. Учредителем коммерческого института является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). С конца 2011 года компания находится в санкционных списках США за материальную и техническую поддержку КСИР, которое по факту и контролирует авиаперевозчика и использует его в своих целях.

ЦНС отмечает, только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран - Москва. Большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76.

Для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань, или Махачкала.

 
для увеличения - нажмите на изображение

Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахань ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии.

Россияне также активно вывозят украинское зерно судами в Сирию, по маршруту Севастополь - Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить иранские дроны и комплектующие к ним с сирийской фабрики, хотя подтверждения этому пока нет.

В частности, в Сирии россияне могут забирать иранские ракеты земля-земля "Zolfaghar", которые базируются в Сирии. Также в этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе.

В общем, сейчас Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Кроме Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, ведь местный "558-й авиаремонтный завод" во взаимодействии с компанией "Кванд ИС" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть прикрытием для использования иранских наработок, отмечают в ЦНС.

По предварительным данным Иран может изготавливать до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита. Учитывая значительный запрос РФ на БпЛА обязательно будут задействованы все указанные производственные площадки и маршруты поставки, считают в ЦНС.

Темы: войнаИран
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

После выводов МАГАТЭ Россия хочет как можно быстрее перевести ЗАЭС в свою электросеть – ISW

На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование

Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями

Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо

Инспекции США по оружию в Украине продолжаются несколько месяцев, они не выявили хищений - Пентагон

Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50

Все новости...
война
В РФ нашли замену Лапину в группировке оккупантов "Центр" – росСМИ
На оккупированных территориях россияне "охотятся" на мужчин призывного возраста – Минобороны
Оккупанты паникуют от работы украинской артиллерии: выживают 1 из 20 – СБУ
Последние новости
08:24
В Киеве без света остались еще больше домов, чем в предыдущие дни
08:06
В Мадриде прошел многотысячный протест рабочих с требованием повысить зарплаты
08:02
На Днепропетровщине ПВО приземлила 8 вражеских "Шахедов"
07:49
Генштаб: На Луганщине оккупанты похитили и вывезли 30 человек
07:34
Маск сокращает расходы в Twitter на $1 млрд
07:07
ВСУ отбили атаки возле 6 населенных пунктов, авиация нанесла 21 удар по врагу – сводка
06:34
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
05:36
После выводов МАГАТЭ Россия хочет как можно быстрее перевести ЗАЭС в свою электросеть – ISW
04:53
Израиль ударил по сектору Газы в ответ на выпущенные ракеты
04:12
Из Марьинки эвакуировали все гражданское население
Все новости...