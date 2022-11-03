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Хакеры взломали профиль Залужного в Instagram

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 17:17
Скрин

Пророссийские хакеры взломали профиль Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram. 

Источник: профиль Залужного, комментарий Людмилы Долгоновской, которая отвечает за стратегические коммуникации в команде Залужного

Детали: На официальной странице в Instagram Залужного появился пост, в котором утверждается, что хакеры якобы проникли в программу управления войсками DELTA, которой пользуются Вооруженные силы Украины. Фото профиля Главнокомандующего хакеры изменили, а также разместили ссылки на свои социальные сети.

УП подтвердили информацию про взлом страницы. 

Что этому предшествовало: 1 ноября пророссийский хакер под ником "Джокер ДНР" заявил, что смог взломать программу управления войсками DELTA. Он утверждал, что якобы завладел всеми планами командования Вооруженных сил Украины и передал их "куда следует".

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Темы: Залужныйхакеры
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