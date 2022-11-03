Коломойский посетил НАБУ
Четверг, 3 ноября 2022, 16:26
Бизнесмен Игорь Коломойский в четверг посетил здание Национального антикоррупционного бюро.
Источник: УП
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Детали: Коломойский прибыл в НАБУ около 14 часов в сопровождении адвокатов.
Он пробыл в здании около 20 минут.
Источники УП сообщают, что олигарх прибыл на допрос. Две недели назад на допрос в НАБУ приезжал бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
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Справка: Игорь Коломойский входит в тройку самых богатых людей страны.