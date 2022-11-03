Коломойский посетил НАБУ

Бизнесмен Игорь Коломойский в четверг посетил здание Национального антикоррупционного бюро.

Источник: УП

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Детали: Коломойский прибыл в НАБУ около 14 часов в сопровождении адвокатов.

Он пробыл в здании около 20 минут.

Источники УП сообщают, что олигарх прибыл на допрос. Две недели назад на допрос в НАБУ приезжал бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

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Справка: Игорь Коломойский входит в тройку самых богатых людей страны.