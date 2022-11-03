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Парламент Болгарии разблокировал поставки военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 17:44

Национальная ассамблея Болгарии в четверг поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

За документ, инициированный партиями ГЕРБ-СДС и "Демократической Болгарией", проголосовало подавляющее большинство парламентариев - 175, в том числе партия бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Стефана Янева Bulgarian Rise.

Против высказались 49, в том числе пророссийские "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия, еще три воздержались.

Резолюция означает, что теперь правительство Болгарии должно в течение 30 дней подать проект решения о поставках оружия Украине в парламент.

При обсуждении документа депутат проевропейской партии "Продолжаем перемены" Даниэль Лорер назвал циничным хранение в Болгарии большого количества советского вооружения в качестве обоснования необходимости гарантировать безопасность страны.

Лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова в свою очередь повторила позицию политсилы: поставки оружия Украине могут превратить Болгарию в сторону конфликта.

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Хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против России.

Темы: БолгарияоружиеУкраина
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