Российские "ястребы" будут давить на Путина из-за приближающегося ухода из Херсона – СМИ

Президент РФ Владимир Путин будет испытывать все большее давление со стороны сторонников жесткой линии из-за ожидаемого вывода оккупационных войск из Херсона, считают западные чиновники.

Источник: Sky News со ссылкой на западных чиновников

Детали: Один из чиновников отметил, что российский президент, вероятно, будет испытывать растущее давление со стороны националистических сторонников жесткой линии накануне ожидаемого вывода российских войск из Херсона.

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Сначала ожидалось, что российские войска окопаются там, когда Украина начнет полноценное контрнаступление, но теперь, похоже, они готовятся к отходу из южного города, пишет издание.

"Когда это произойдет, мы можем ожидать очередного всплеска острой критики в адрес российского руководства", - сказал один из западных чиновников.

По словам одного из чиновников, не похоже, что позиция Путина находится под непосредственной угрозой, однако правые силы давят на российское Минобороны, которое плохо руководит ведением войны.

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"Наша оценка заключается в том, что одним из факторов, которые заставили его пойти на этот шаг (мобилизацию), была необходимость успокоить тех, кто критикует ведение войны как недостаточно решительное", - сказал источник.

Западные чиновники отмечают, что, хотя в район Херсона прибывает все больше российских войск, большая часть из них являются недавно мобилизованными резервистами, которые часто "ужасно оснащены и подготовлены".

"В Херсоне, вероятно, большинство эшелонов командования уже отошли за реку (Днепр - ред.), оставив деморализованных и лишенных лидера людей перед лицом украинских атак. По крайней мере некоторые резервисты прибывают на фронт без оружия", - сказал один из чиновников.

По их словам, российским войскам также "критически не хватает" боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов.