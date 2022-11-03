Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главными идеологами войны против Украины были главы ФСБ и Совбеза РФ – Times

"Украинская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 21:51
путин и бортников, Getty Images

Британское издание The Times утверждает, что главными инициаторами полномасштабного вторжения России в Украину были директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: статья на The Times со ссылкой на собеседников в российском правительстве

Детали: По данным источников, эти двое понимали, что президенту РФ Владимиру Путину уже почти 70 лет и другого такого шанса уговорить его на войну не будет.

При этом министр обороны Сергей Шойгу, как сообщает издание, несколько колебался относительно необходимости наступления.

Дословно: "К середине лета 2021 года среди ближайшего круга друзей и советников Путина сформировалась "критическая масса" мнений о необходимости нанесения "решающего военного удара"...

А к концу лета 2021 года "принципиальное решение" о необходимости вторжения уже было принято топ-силовиками Патрушевым и Бортниковым. Оставалось только собрать необходимые силы и убедить главного руководителя России - Путина - начать операцию".

Больше деталей: Что касается министра иностранных дел Сергея Лаврова, то, как пишет The Times, он вполне осознавал, что в ближайшем окружении Путина уже существует твердая установка на войну, хотя сам Лавров до последних часов накануне "операции" не знал, что эти планы будут включать наступление на Киев".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинФСБвойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин хочет вывезти жителей Херсона

Россия использует Курскую АЭС для хранения ракетного вооружения и дронов – ГУР

Пентагон: Ядерный удар КНДР "приведет к концу режима Кима"

Шольц сказал Си Цзиньпину, что война РФ создает много проблем для миропорядка

Южная Корея подняла истребители после сообщений о 180 военных самолетах в воздухе КНДР

Рада готовит план поддержки промышленности: разрешат покупать генераторы без НДС

Все новости...
Путин
Российские "ястребы" будут давить на Путина из-за приближающегося ухода из Херсона – СМИ
В центре Москвы исчез свет, министры на совещании с Путиным сидели в темноте
Если Путин поедет на саммит G20, Украина в нем участвовать не будет - Зеленский
Последние новости
14:47
Будут приятные новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США
14:33
Курс валют на 4 ноября: на черном рынке евро стало продать дороже, а купить дешевле
14:20
Резников считает, что результат промежуточных выборов в США не поколеблет поддержку Украины
14:11
ВАКС дал санкцию на принудительный привод судьи Вовка
14:08
H&M закрыл уже более половины магазинов в России, последние закроет до конца года
14:07
Путин заявил, что в РФ набрали мобилизованных больше, чем планировали
14:05
Резников считает, что россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне
13:55
Укрпочта ввела в обращение марку "Крымский мост на бес!": где купить
13:55
Киевлян просят не ездить в лифте, когда отключают свет
13:55
Разведчик Руслан Пустовойт "Паук": "Мы все равно снесем их в Херсоне и выйдем дальше в Крым"
Все новости...