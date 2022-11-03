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Главными идеологами войны против Украины были главы ФСБ и Совбеза РФ – Times

"Украинская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 20:51
Главными идеологами войны против Украины были главы ФСБ и Совбеза РФ – Times
путин и бортников, Getty Images

Британское издание The Times утверждает, что главными инициаторами полномасштабного вторжения России в Украину были директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: статья на The Times со ссылкой на собеседников в российском правительстве

Детали: По данным источников, эти двое понимали, что президенту РФ Владимиру Путину уже почти 70 лет и другого такого шанса уговорить его на войну не будет.

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При этом министр обороны Сергей Шойгу, как сообщает издание, несколько колебался относительно необходимости наступления.

Дословно: "К середине лета 2021 года среди ближайшего круга друзей и советников Путина сформировалась "критическая масса" мнений о необходимости нанесения "решающего военного удара"...

А к концу лета 2021 года "принципиальное решение" о необходимости вторжения уже было принято топ-силовиками Патрушевым и Бортниковым. Оставалось только собрать необходимые силы и убедить главного руководителя России - Путина - начать операцию".

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Больше деталей: Что касается министра иностранных дел Сергея Лаврова, то, как пишет The Times, он вполне осознавал, что в ближайшем окружении Путина уже существует твердая установка на войну, хотя сам Лавров до последних часов накануне "операции" не знал, что эти планы будут включать наступление на Киев".

Темы: ПутинФСБвойнаУкраина
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