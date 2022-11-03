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Россияне втрое увеличили интенсивность атак на некоторых участках – Залужный

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 20:54
Россияне втрое увеличили интенсивность атак на некоторых участках – Залужный
Валерий Залужный, фото из Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, ежедневно происходит до 80 атак.

Источник: Залужный во время телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ

Дословно: "Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая.

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Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону".

Детали: Сообщается, что во время разговора Залужный и Каволи также отметили проблему ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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Темы: РосcиявойнаЗалужныйНАТО
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