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Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 22:07
Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо
КИЕВ БЕЗ СВЕТА, ФОТО НАЗАРИЯ МАЗИЛЮКА, УП

Президент Владимир Зеленский призывает энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми и предсказуемыми.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями.

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Если кто-то без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей".

Детали: Зеленский также сообщил, что по состоянию на вечер четверга от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей.

"В частности в Киеве и десяти областях: Киевщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская область, Сумщина, Кировоградская область, Харьковщина, Черниговщина, Хмельницкая область, Черкасская область. Также возможны отключения в других регионах", - уточнил он.

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Зеленский подчеркнул, что Россия прибегает к террору против энергетики из-за своей слабости.

"Они не могут победить Украину на поле боя и поэтому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это России не удастся", – сказал президент.

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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