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Сумщина: по приграничным общинам враг выпустил 157 снарядов и мин

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 00:25
фото: телеграмм Живицкого

За минувшие сутки россияне направили 157 снарядов и мин на приграничье Сумщины.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Дословно: "Под обстрелами оказались Белопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская, Юнаковская и Середино-Будская громады".

Детали: На окраине приграничного села Юнаковской общины враг направил беспилотник. С него сбросили взрывчатку типа ВОГ-17. Без последствий.

В Белопольской общине из минометов российские армейцы обстреляли два села. Всего было 48 взрывов.

Поврежден местный дом культуры, 6 частных домов мирных жителей и трактор на территории фермерского хозяйства.

В другом селе из-за обстрела загорелся дом. Также повреждены две хозяйственные постройки.

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Под обстрел со стороны России в Середино-Будской общине попали 4 приграничных населенных пункта. Россияне стреляли из минометов (всего 25 "прилетов").

И еще 6 раз ударили из САУ. Обошлось без разрушений.

Шалыгинскую общину обстреляли из реактивной системы залпового огня. Было 20 взрывов.

По Краснопольской общине россияне применили минометы (8 "прилетов"). И вели артиллерийский огонь (14 "прилетов"). Разрушений не было.

После 21:00 по одному из сел россияне открыли огонь из ствольной артиллерии (5 "прилетов"). Последствия уточняются.

В Эсманской общине россияне из минометов обстреляли два села. Всего 30 взрывов было на этой территории, тоже обошлось без последствий.

Зноб-Новгородская община: 6 "прилетов" из минометов по окрестностям приграничного села. Без разрушений.

По Хотинской общине враг применял стрелковое оружие, было 8 пулеметных очередей.

 
 
 

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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