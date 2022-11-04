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На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 01:28
иллюстративное фото украинских военных

На южных рубежах защиты украинские военные выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии противник достаточно активно применяет беспилотные летательные аппараты-разведчики.

Детали: Украинская авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в частности в крытом ангаре.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Уничтожено 32 оккупанта, танк и еще 9 единиц другой авто-бронетехники. В Баштанском районе, вблизи Снигиревки, уничтожено 2 склада с боеприпасами.

В Черном море функционирование зерновых коридоров продолжается по плану Стамбульского координационного центра.

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Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, на данный момент без единого боеспособного ракетоносителя.

Темы: войнаВооруженные силы
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