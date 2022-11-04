На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование

На южных рубежах защиты украинские военные выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии противник достаточно активно применяет беспилотные летательные аппараты-разведчики.

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Детали: Украинская авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в частности в крытом ангаре.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

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