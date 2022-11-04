На Днепропетровщине ПВО приземлила 8 вражеских "Шахедов"

В Днепропетровской области ПВО приземлила 8 вражеских "Шахедов".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Наша ПВО круто поработала этой ночью.

Реклама:

"Приземлила 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе".

Детали: Резниченко также сообщил, что россияне терроризировали район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 общины – Никопольскую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую.

На этот раз обошлось без пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

В Червоногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач.

Что предшествовало: Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в четверг вечером над Днепропетровщиной зафиксировали дроны-камикадзе.