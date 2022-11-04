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В Киеве без света остались еще больше домов, графики не актуальны

Елена РощинаПятница, 4 ноября 2022, 08:24
ЛЭП, иллюстративное фото ДТЭК

Из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины утром 4 ноября в Киеве лишены электроснабжения 450 тысяч квартир: это больше, чем в предыдущие дни.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко и ДТЭК

Прямая речь Кличко: "На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть жилья киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!".

Детали: В свою очередь, компания ДТЭК сообщила, что в Киеве происходят экстренные отключения света, поэтому "графики аварийных отключений, которые составлены ранее, сейчас не актуальны".

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – заверили в компании.

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Напомним: В Киеве и Киевской области происходят аварийные и плановые временные отключения электроэнергии из-за атак России на энергетическую инфраструктуру в последний месяц. После очередной атаки 31 октября отключения участились, в некоторых районах столицы пропадает также мобильная связь и интернет.

Темы: КиевэлектроэнергиявойнаВиталий Кличко
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