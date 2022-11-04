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"Не рекорд, но мощно": ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 09:18
Иллюстративное фото с СБУ

Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли 840 человек личного состава, больше всего – на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно Генштаб: "840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки – не рекорд, но мощно".

Детали: Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано, 
  • танков – 2 750 (+16) ед, 
  • боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед, 
  • артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед, 
  • РСЗО – 391 (+1) ед, 
  • средства ПВО –  201 (+3) ед,
  • самолетов – 277 (+0) ед, 
  • вертолетов / helicopters – 258 (+0) ед, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8),
  • крылатые ракеты – 397 (+0),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед,
  • специальная техника – 155 (+1).

Данные уточняются.

 

Что этому предшествовало: Последний раз рекорд был побит 29 октября, когда российские оккупанты потеряли 950 человек.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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