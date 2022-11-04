"Не рекорд, но мощно": ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки – Генштаб

Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли 840 человек личного состава, больше всего – на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно Генштаб: "840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки – не рекорд, но мощно".

Детали: Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано,

танков – 2 750 (+16) ед,

боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед,

артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед,

РСЗО – 391 (+1) ед,

средства ПВО – 201 (+3) ед,

самолетов – 277 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 258 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8),

крылатые ракеты – 397 (+0),

корабли / катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед,

специальная техника – 155 (+1).

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: Последний раз рекорд был побит 29 октября, когда российские оккупанты потеряли 950 человек.