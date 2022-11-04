Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Не рекорд, но мощно": ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 08:18
Не рекорд, но мощно: ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки – Генштаб
Иллюстративное фото с СБУ

Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли 840 человек личного состава, больше всего – на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно Генштаб: "840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки – не рекорд, но мощно".

Реклама:

Детали: Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано, 
  • танков – 2 750 (+16) ед, 
  • боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед, 
  • артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед, 
  • РСЗО – 391 (+1) ед, 
  • средства ПВО –  201 (+3) ед,
  • самолетов – 277 (+0) ед, 
  • вертолетов / helicopters – 258 (+0) ед, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8),
  • крылатые ракеты – 397 (+0),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед,
  • специальная техника – 155 (+1).

Данные уточняются.

 

Что этому предшествовало: Последний раз рекорд был побит 29 октября, когда российские оккупанты потеряли 950 человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: