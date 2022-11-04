"Не рекорд, но мощно": ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки – Генштаб
Пятница, 4 ноября 2022, 08:18
Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли 840 человек личного состава, больше всего – на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно Генштаб: "840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки – не рекорд, но мощно".
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Детали: Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано,
- танков – 2 750 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед,
- РСЗО – 391 (+1) ед,
- средства ПВО – 201 (+3) ед,
- самолетов – 277 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 258 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8),
- крылатые ракеты – 397 (+0),
- корабли / катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед,
- специальная техника – 155 (+1).
Данные уточняются.
Что этому предшествовало: Последний раз рекорд был побит 29 октября, когда российские оккупанты потеряли 950 человек.
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