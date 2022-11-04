Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси заявили, что перехватили украинский дрон, который "шпионил"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 09:47
В Беларуси заявили, что перехватили украинский дрон, который шпионил
Скрин из видео Пограничного комитета Беларуси

Пограничники Беларуси сообщили, что 2 ноября "принудительно посадили" в Гомельской области украинский беспилотник, который якобы применялся для сбора разведданных на границе и перемещения взрывных устройств. 

Источник: пресслужба Пограничного комитета Беларуси 

Детали: Ведомство утверждает, что инцидент произошел в 1 километре от белорусско-украинской границе. По их словам, белорусский пограничный наряд в ходе несения службы "принудительно посадил" дрон, который якобы летел с территории Украины.

Реклама:

Дословно: "В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Беларусью.

Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьбеспилотникиПограничная службашпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Беларусь
Белорусский пограничник зашел в Польшу, спилив забор – СМИ
Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: