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В Беларуси заявили, что перехватили украинский дрон, который "шпионил"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 10:47
Скрин из видео Пограничного комитета Беларуси

Пограничники Беларуси сообщили, что 2 ноября "принудительно посадили" в Гомельской области украинский беспилотник, который якобы применялся для сбора разведданных на границе и перемещения взрывных устройств. 

Источник: пресслужба Пограничного комитета Беларуси 

Детали: Ведомство утверждает, что инцидент произошел в 1 километре от белорусско-украинской границе. По их словам, белорусский пограничный наряд в ходе несения службы "принудительно посадил" дрон, который якобы летел с территории Украины.

Дословно: "В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Беларусью.

Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси".

Темы: БеларусьбеспилотникиПограничная службашпионаж
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