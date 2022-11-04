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Николаев жил без обстрелов только 44 дня с начала полномасштабной войны – мэр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 10:32
Николаев жил без обстрелов только 44 дня с начала полномасштабной войны – мэр
Последствия обстрела Николаева в ночь на 4 ноября, фото из Telegram Сенкевича

За 255 дней полномасштабного вторжения в Украину Россия не обстреливала Николаев только 44 дня.

Источник: мэр города Александр Сенкевич на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 4 ноября

Прямая речь: "За 255 дней войны Николаев не обстреливали 44 дня, все остальные дни мы были под пытками, поэтому люди (переселенцы - ред.) здесь не остаются – не чувствуют себя в безопасности и едут дальше".

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Детали: Сенкевич добавил, что из 486 тысяч жителей, проживавших в городе до начала пованомасштабной войны, осталось около 220-230 тысяч.

Темы: Николаеввойна
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