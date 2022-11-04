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Сатана, нацисты-наркоманы и хрюкающие подсвинки – Медведев поздравил россиян с праздником

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 11:34
Сатана, нацисты-наркоманы и хрюкающие подсвинки – Медведев поздравил россиян с праздником
Медведев и Путин. Фото gettyimages.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День народного единства, который отмечают в РФ 4 ноября, решил рассказать, что Россия воюет против сатаны и может всех отправить в геенну огненную.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "В чём наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель.

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Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь".

Детали: Представитель страны-агрессора, которая оккупировала территории суверенного государства, заявил, что "Россия – огромная и богатая страна" и ей якобы "не нужны чужие территории".

Медведев в который раз заявил, что Россия "никому не отдаст свою священную землю".

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Заместителю главы Совбеза РФ мерещится, что с Россией воюет "часть умирающего мира", которая якобы ненавидит россиян, "запрещает их язык, ценности и даже веру", а также "кучка безумных нацистов-наркоманов", "большая стая лающих собак из западной псарни" и "разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи".

Медведев верит, что "поднявшись против них", Россия "приобрела сакральную мощь".

Бывших друзей и партнеров РФ он назвал "случайными попутчиками, прилипалами и прихлебателями" и пожелал им "сгнить на чужбине".

По словам Медведева, Россия долго молчала, но "сейчас стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий" и "пробудилась".

Заместитель главы Совбеза РФ верит, что якобы "скоро и другие страны (какие именно он не назвал – ред.) проснутся окончательно" и тогда "трухлявый мировой порядок рухнет".

Темы: РосcиявойнаМедведев
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