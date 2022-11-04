Киевлян просят не ездить в лифте, когда отключают свет
Киевская власть призывает жителей столицы не пользоваться лифтами в периоды стабилизационных отключений электроэнергии в доме – это важно для их же безопасности и комфорта.
Источник: сайт КГГА
Дословно КГГА: "Из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины. Поскольку возможны определенные отклонения от графиков (отключения света – ред.), стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения"
Детали: С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.
В то же время спасатели напоминают жителям столицы правила, которых следует придерживаться, если "застряли" в лифте:
- Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.
- Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.
- Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.
В КГГА напомнили, что обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявление с номером телефона горячей линии компании, которая обслуживает лифт. Этот лист стоит сфотографировать заранее или записать себе указанные там телефоны.
Если такой информации нет, то нужно обратиться в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, который обслуживает дом.
- В случае, если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не имеют возможности приехать, позвоните в службу "101".
- Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, позовите на помощь жителей дома, которые живут рядом или будут проходить мимо, и попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.
- Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды, пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.
- После приезда аварийной бригады четко выполняйте все ее инструкции.