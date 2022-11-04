Киевлян просят не ездить в лифте, когда отключают свет

Киевская власть призывает жителей столицы не пользоваться лифтами в периоды стабилизационных отключений электроэнергии в доме – это важно для их же безопасности и комфорта.

Источник: сайт КГГА

Дословно КГГА: "Из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины. Поскольку возможны определенные отклонения от графиков (отключения света – ред.), стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения"

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Детали: С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

В то же время спасатели напоминают жителям столицы правила, которых следует придерживаться, если "застряли" в лифте:

Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать. Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно. Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

В КГГА напомнили, что обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявление с номером телефона горячей линии компании, которая обслуживает лифт. Этот лист стоит сфотографировать заранее или записать себе указанные там телефоны.

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Если такой информации нет, то нужно обратиться в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, который обслуживает дом.