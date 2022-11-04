Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевлян просят не ездить в лифте, когда отключают свет

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 12:55
Киевлян просят не ездить в лифте, когда отключают свет
Фото pixabay.com

Киевская власть призывает жителей столицы не пользоваться лифтами в периоды стабилизационных отключений электроэнергии в доме – это важно для их же безопасности и комфорта.

Источник: сайт КГГА

Дословно КГГА: "Из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины. Поскольку возможны определенные отклонения от графиков (отключения света – ред.), стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения"

Реклама:

Детали: С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

В то же время спасатели напоминают жителям столицы правила, которых следует придерживаться, если "застряли" в лифте:

  1. Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.
  2. Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.
  3. Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

В КГГА напомнили, что обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявление с номером телефона горячей линии компании, которая обслуживает лифт. Этот лист стоит сфотографировать заранее или записать себе указанные там телефоны.

ВИДЕО ДНЯ

Если такой информации нет, то нужно обратиться в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, который обслуживает дом.

  1. В случае, если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не имеют возможности приехать, позвоните в службу "101".
  2. Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, позовите на помощь жителей дома, которые живут рядом или будут проходить мимо, и попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.
  3. Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды, пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.
  4. После приезда аварийной бригады четко выполняйте все ее инструкции.

Темы: КиевэлектроэнергиявойнаЖКХ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: