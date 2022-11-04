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ВАКС дал санкцию на принудительный привод судьи Вовка

Алена МазуренкоПятница, 4 ноября 2022, 14:11

Высший антикоррупционный суд применил принудительный привод к обвиняемому председателю ОАСК Павлу Вовку, а также судьям Евгению Аблову, Игорю Качуру и Игорю Погрибниченко. 

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Вовк игнорирует уже седьмое заседание по делу пленок ОАСК. 

В то же время, на заседание пришли два обвиняемых судьи ОАСК - Санин и Келеберда.

Суд по собственной инициативе применил принудительный привод к 4 обвиняемым: Вовка, Аблова, Качура и Погрибниченко. Их должны привести на заседание, которое состоится 18 ноября.

К Алексею Огурцову привод не применяли. Это может быть вызвано тем, что он не явился на заседание из-за госпитализации и пребыванием в больнице.

Темы: судОАСКПавел Вовк
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