Будут приятные новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом министр сказал на онлайн-брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда".

По словам Резникова, Украина сейчас развивает систему противовоздушной обороны, которая включает в себя не только ракеты, речь идет также об использовании различного типа стрелкового оружия, зенитных комплексов.

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"Такая сеть над Украиной должна быть создана благодаря различным системам. Испанское правительство объявило, что скоро мы получим от них системы Hawk 23, завершается подготовка наших экипажей", - сказал он.

"Я думаю, что сегодня мы услышим об объявлении очередного пакета помощи Украине от Соединенных Штатов. Это будет за подписью президента Байдена, и там мы услышим приятные новости", - заявил Резников.

Как отметил министр, о каких именно приятных новостях он знает, но ждет официального объявления.

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Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность передачи систем Hawk Украине.