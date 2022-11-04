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Будут приятные новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 14:47

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом министр сказал на онлайн-брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда".

По словам Резникова, Украина сейчас развивает систему противовоздушной обороны, которая включает в себя не только ракеты, речь идет также об использовании различного типа стрелкового оружия, зенитных комплексов.

"Такая сеть над Украиной должна быть создана благодаря различным системам. Испанское правительство объявило, что скоро мы получим от них системы Hawk 23, завершается подготовка наших экипажей", - сказал он.

"Я думаю, что сегодня мы услышим об объявлении очередного пакета помощи Украине от Соединенных Штатов. Это будет за подписью президента Байдена, и там мы услышим приятные новости", - заявил Резников.

Как отметил министр, о каких именно приятных новостях он знает, но ждет официального объявления.

Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность передачи систем Hawk Украине.

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Темы: СШАРезниковоружиеВооруженные силы
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