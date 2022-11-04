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Путин разрешил мобилизовать россиян, осужденных за тяжелые преступления

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 14:27
Путин разрешил мобилизовать россиян, осужденных за тяжелые преступления
Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий документ 

Детали: Закон предусматривает, что на военную службу в рамках мобилизации могут призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям, за исключением статей о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, совершении теракта, совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, о публичных призывах к экстремистской деятельности и тп.

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Другим указом Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.

Согласно документу, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в рядах вооруженных сил, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.

Также президент страны-агрессора подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.

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Согласно документу, на них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. Также сообщается, что денежное довольствие добровольцев не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

Добровольцам обещают госстраховку, право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами, пенсию по инвалидности, единовременное пособие в 3 миллиона рублей в случае гибели и пенсию по потере кормильца для родителей и супругов.

Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в войне в Украине в добровольческом формировании обещают засчитать в двойном размере.

Речь идет о добровольческих формированиях, которые создаются Минобороны по решению президента РФ.

Кроме того, Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для так называемой "специальной военной операции" и для обеспечения обороны и безопасности государства. 

Темы: РосcияПутинвойна
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