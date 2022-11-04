Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин, обстреливающий энергетику Украины, говорит, что с "теплотой" относится к украинцам

Алена МазуренкоПятница, 4 ноября 2022, 15:44
Путин, обстреливающий энергетику Украины, говорит, что с теплотой относится к украинцам
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на обстрелы украинской инфраструктуры, продолжил свой бред о любви к украинскому народу.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Ситуацию в Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для украинского народа.

Реклама:

Мы видим это по характеру боевых действий. Просто странно, что там происходит.

Как будто украинцев не существует. Бросают как в топку и все. Именно Украина и украинский народ и есть главная жертва намеренного разгона ненависти к русским, к России.

В России все ровно наоборот. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу, так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: 4 ноября оккупанты празднуют "День народного единства" на этом мероприятии Путин делал свое заявление относительно Украины на фоне "обновленной" карты России, куда захватчики включили аннексированные украинские земли. 

 
фото: Пул Кремля

Почему это важно: Одним из поводов для полномасштабного вторжения Путин назвал так называемую "денацификацию" Украины. 

После поражений российских захватчиков на фронте РФ изменила собственные нарративы и больше не вспоминает о "денацификации". 

Зато оккупанты начали наносить массированные ракетные атаки по объектам критической инфраструктуры Украины. Миллионы украинцев столкнулись с перебоями электроснабжения и водоснабжения. 

Несмотря на обстрелы, российский диктатор цинично заявляет о готовности к "переговорам" и любви к Украине, которую, по его словам, "создал Ленин". 

О "денацификации" Путин больше не вспоминает, однако пропагандисты его и не спрашивают. Зато Кремль распространяет безумный нарратив об "одном народе" и "братоубийственной войне", которую начал "коллективный Запад" и "англосаксы".

Темы: ПутинУкраинаобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: