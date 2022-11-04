Путин, обстреливающий энергетику Украины, говорит, что с "теплотой" относится к украинцам

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на обстрелы украинской инфраструктуры, продолжил свой бред о любви к украинскому народу.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Ситуацию в Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для украинского народа.

Реклама:

Мы видим это по характеру боевых действий. Просто странно, что там происходит.

Как будто украинцев не существует. Бросают как в топку и все. Именно Украина и украинский народ и есть главная жертва намеренного разгона ненависти к русским, к России.

В России все ровно наоборот. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу, так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: 4 ноября оккупанты празднуют "День народного единства" на этом мероприятии Путин делал свое заявление относительно Украины на фоне "обновленной" карты России, куда захватчики включили аннексированные украинские земли.

фото: Пул Кремля

Почему это важно: Одним из поводов для полномасштабного вторжения Путин назвал так называемую "денацификацию" Украины.

После поражений российских захватчиков на фронте РФ изменила собственные нарративы и больше не вспоминает о "денацификации".

Зато оккупанты начали наносить массированные ракетные атаки по объектам критической инфраструктуры Украины. Миллионы украинцев столкнулись с перебоями электроснабжения и водоснабжения.

Несмотря на обстрелы, российский диктатор цинично заявляет о готовности к "переговорам" и любви к Украине, которую, по его словам, "создал Ленин".

О "денацификации" Путин больше не вспоминает, однако пропагандисты его и не спрашивают. Зато Кремль распространяет безумный нарратив об "одном народе" и "братоубийственной войне", которую начал "коллективный Запад" и "англосаксы".