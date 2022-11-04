Лидер Китая заявил Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерной силы в Европе.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Заявление Си Цзиньпина стало наиболее прямым его высказыванием о необходимости удержать войну России в Украине от эскалации.

Во время первых личных переговоров двух лидеров в пятницу в Пекине Си Цзиньпин призвал международное сообщество "отвергнуть угрозу ядерного оружия" и выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить "кризис на Евразийском континенте".

Китайский лидер также отметил общую необходимость обеспечения стабильности цепей поставок продовольствия и энергоносителей, которые были нарушены вторжением РФ.

Комментарии Си Цзиньпина посылают четкий сигнал Путину, что ядерные угрозы являются красной линией для Китая, и это дает Пекину определенную общую позицию с Брюсселем.

Заявление китайского лидера о дружбе с Путиным "без ограничений" накануне вторжения побудило Европу пересмотреть риски для безопасности, связанные с расширением экономических связей с Пекином.

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Ранее сообщалось, что Шольц заявил главе КНР о том, что война России против Украины "создает много проблем для нашего основанного на правилах миропорядка".

Шольц стал первым западным главой правительства, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.

Напомним, в конце октября глава МИД Китая в разговоре с Лавровым заявил о поддержке "России под лидерством Путина".