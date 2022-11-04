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США отказываются от переговоров c Россией, которая стремится сохранить оккупированные части Украины

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 21:09

Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает другие государства к переговорам по завершению российско-украинской войны.

Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан, отвечая на вопрос "Европейской правды" на совместной пресс-конференции с Андреем Ермаком во время визита в Украину.

Салливан прежде всего отметил, что переговоры с РФ, если такие когда-то состоятся, должны проходить при участии Украины.

"Президент Байден четко сказал, что ведущий принцип его политики на протяжении всего хода этого конфликта - это "ничего об Украине без Украины", и это сохраняется", - заявил он.

Кроме того, по словам чиновника Белого дома, неприемлемы те условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку на самом деле все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

"Все сигналы, которые мы слышим от различных должностных лиц из России, начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Уставу ООН", - заявил советник по безопасности США.

Салливан призвал Россию согласиться с тем, что ей придется оставить все оккупированные территории: "Война может закончиться очень просто. Россия ее начала и Россия может ее закончить, прекратив нападение на Украину и прекращением оккупации Украины, и мы считаем, что она должна сделать именно это".

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Темы: СШАРосcияпереговорывойна
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