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США пообещали предоставить Украине необходимую для освобождения Херсона помощь

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 20:13
США пообещали предоставить Украине необходимую для освобождения Херсона помощь
джейк салливан, Getty Images

Соединенные Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил советник по безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину.

Салливан, который находился в Киеве с неанонсированным визитом, признался, что операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита.

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"У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по освобождению Херсона), и конечно американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это", - заявил он.

Салливан также подчеркнул, что Белый дом окажет всю необходимую поддержку для этого: "Не мое дело - оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача - убедиться, что мы предоставляем Украине то, в чем она нуждается, чтобы это произошло".

Советник по безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к потребностям херсонской операции.

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"Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украине для завершения этой операции, - ред.) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", - заявил он.

Между тем, в пятницу Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине

Смотрите также репортаж "Европейской правды" с визита советника по безопасности США Джейка Салливана: "США согласились, что считать победой Украины"

Темы: ХерсонСШАвойна
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