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Журналисты AP узнали подробности массовых убийств в Буче

"Украинская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 22:00
скриншот с камеры видеонаблюдения

Информационное агентство Associated Press опубликовало расследование о том, как российские войска в начале марта совершали массовые убийства в городе Буча, что под Киевом.

Источник: Associated Press в сотрудничестве с авторами подкаста PBS Frontline и аналитиками визуальных данных из SITU Research

Детали: Журналисты проанализировали видео с уличных камер видеонаблюдения, перехваченные телефонных разговоры россиян и реконструировали так называемую "операцию по зачистке" Бучи, которую проводили российские оккупанты. На основе полученной информации авторы расследования построили 3D-модель происходящего. Смотрите видео внизу.

Журналисты выяснили, что россияне проводили в Буче фильтрацию: ходили по домам и выявляли потенциально опасных горожан. У военных были списки с фамилиями, составленные в спецслужбах РФ. Подозреваемых в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины пытали и убивали.

По мнению авторов расследования, это стратегия нейтрализации сопротивления и запугивания местного населения, которую российские войска часто использовали в прошлых конфликтах, особенно в Чечне.

Наиболее пострадавшей от "зачистки" стала улица Яблонская. Здесь, в офисном здании под номером 144, российские военные организовали штаб. После их ухода из Бучи на Яблонской нашли около 40 тел погибших мирных жителей.

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Офис генпрокурора Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которой командовал генерал-майор Сергей Чубарыкин. Его вышестоящий начальник — генерал-полковник Александр Чайко – командует войсками Восточного военного округа РФ.

На записях перехваченных разговоров, которые попали в распоряжение агентства, российские солдаты признаются своим родственникам, что расстреливали мирное население.

Прямая речь одного из них: "Знаешь, сколько гражданских я здесь убил? Спрячьте от меня ружье. Мне кажется, у меня уже крыша поехала. Я уже столько гражданских перевалил".

Еще один военный говорит жене, что все россияне здесь пьют, потому что без спиртного жизнь совсем невыносима.

Прямая речь:

Жена: "Как вы защищаете себя, если вы пьяны?"

Военный: "Совершенно нормально. Так легче стрелять в мирных жителей".

Темы: Бучажертвывойна
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